Подолье готово идти в Лозанну. Клуб не согласен с решением КДК УАФ

«Эпицентр» из Дунаевцев подозревают в фальсификации положительных тестов на коронавирус

  • 23.04.2021 03:38
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Подолье готово идти в Лозанну. Клуб не согласен с решением КДК УАФ
© ФК Подолье

Спортивный арбитражный Суд в Лозанне может рассмотреть еще одно дело, которое касается украинского футбола. КДК УАФ отклонил жалобу ФК «Подолье» по поводу перенесенного матча 13 тура Второй лиги с «Эпицентром».

По мнению «Подолья», команда из Дунаевцев сфальсифицировала положительные тесты на коронавирус, также в ее составе хватало здоровых футболистов, чтобы провести календарный поединок. Однако на своем заседании, состоявшемся 22 апреля, КДК УАФ протест отклонил, поскольку не установил ни одного нарушения со стороны «Эпицентра».

По имеющейся информации, такой вердикт КДК не устроил ФК «Подолье», который в ближайшие дни будет подавать апелляцию в Апелляционный комитет УАФ. В случае необходимости подоляне настроены обратиться и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что ранее в Спортивный суд в Лозанне обращался почетный президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий, который добивается отмены пожизненного отстранения от футбола, после того как устроил самосуд над арбитром в матче чемпионата Украины в Первой лиге.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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