Стало известно, каких новичков может пригласить Шевченко в сборную

Расширенный сбор национальной команды пройдет с 15 по 22 мая в Харькове

  • 22.04.2021 23:05
  • 1704 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, каких новичков может пригласить Шевченко в сборную
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Расширенный сбор национальной команды Украины пройдет с 15 по 22 мая в Харькове и завершится контрольным матчем против Бахрейна. Стало известно, каких новичков может пригласить Андрей Шевченко в сборную Украины.

В лагерь главной команды страны могут вызвать полузащитника «Зари» Владислава Кочергина. Среди вызванных также ожидаются лучший бомбардир сезона Владислав Кулач и самый результативный игрок чемпионата по системе гол+пас Андрей Тотовицкий.

Также можно ожидать в списке Владлена Юрченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева из «Зари». Кроме того, тренерский штаб рассматривает кандидатуры футболистов «Александрии» – Юрия Панькова, Кирилла Ковальца, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко.

Всего Андрей Шевченко планирует задействовать на этом сборе до 30 игроков из клубов УПЛ, к которым после окончания европейских чемпионатов присоединятся легионеры.

Символическая сборная из игроков, которых не вызвал Андрей Шевченко

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 22.04.2021 23:49
    +1
    Где Буяльський или ето личная неприязнь
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 22.04.2021 23:36
    -1
    Какой нахрен Панькив?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.04.2021 23:17
    0
    но не Буяльского!(((
    Ссылка
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 22.04.2021 23:49
    +1
    Где Буяльський или ето личная неприязнь
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.04.2021 23:17
    0
    но не Буяльского!(((
    Ссылка
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