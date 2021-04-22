Стало известно, каких новичков может пригласить Шевченко в сборную

Расширенный сбор национальной команды Украины пройдет с 15 по 22 мая в Харькове и завершится контрольным матчем против Бахрейна. Стало известно, каких новичков может пригласить Андрей Шевченко в сборную Украины.

В лагерь главной команды страны могут вызвать полузащитника «Зари» Владислава Кочергина. Среди вызванных также ожидаются лучший бомбардир сезона Владислав Кулач и самый результативный игрок чемпионата по системе гол+пас Андрей Тотовицкий.

Также можно ожидать в списке Владлена Юрченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева из «Зари». Кроме того, тренерский штаб рассматривает кандидатуры футболистов «Александрии» – Юрия Панькова, Кирилла Ковальца, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко.

Всего Андрей Шевченко планирует задействовать на этом сборе до 30 игроков из клубов УПЛ, к которым после окончания европейских чемпионатов присоединятся легионеры.

Символическая сборная из игроков, которых не вызвал Андрей Шевченко