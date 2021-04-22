Динамо U-19 — Ингулец U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23 апреля, состоится поединок 23-го тура юношеского первенства Украины, в котором «Динамо» U-19 примет «Ингулец» U-19.
Матч пройдет на одном из полей загородной клубной базы «Динамо» в Вите-Литовской. Прямая трансляция встречи начнется в 17:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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