Николай МАТВИЕНКО: «От матча с Александрией ожидаем только победы»

24-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 23-м туре УПЛ.

«От матча с «Александрией» ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре — больше тактических упражнений», — отметил Матвиенко.

Матч 23-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Шахтер» состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.