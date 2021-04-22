Николай МАТВИЕНКО: «От матча с Александрией ожидаем только победы»

Украинский футболист «Шахтера» рассказал о подготовке к поединку 23-го тура УПЛ

  • 22.04.2021 17:54
  • 444 просмотра
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «От матча с Александрией ожидаем только победы»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

24-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 23-м туре УПЛ.

«От матча с «Александрией» ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре — больше тактических упражнений», — отметил Матвиенко.

Матч 23-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Шахтер» состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 22.04.2021 19:12
    0
    Перемоги Олескандрії
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 22.04.2021 19:10
    +1
    Вы еще расскажите что чемпионство не потеряно
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 22.04.2021 19:09
    0
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 22.04.2021 18:13
    +2
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 22.04.2021 18:13
    +2
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 22.04.2021 19:10
    +1
    Вы еще расскажите что чемпионство не потеряно
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 22.04.2021 19:12
    0
    Перемоги Олескандрії
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 22.04.2021 19:09
    0
    Ссылка
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