Николай МАТВИЕНКО: «От матча с Александрией ожидаем только победы»

24-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 23-м туре УПЛ.
«От матча с «Александрией» ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре — больше тактических упражнений», — отметил Матвиенко.
Матч 23-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Шахтер» состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.