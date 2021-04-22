Реал подтвердил интерес к Мбаппе. Но не обещает трансфер

Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что клуб хочет подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, однако не обещает, что удастся это сделать.
«Если не удастся подписать Мбаппе в этом году, то никто в клубе не будет рвать волосы на голове. Если не подпишем его, то это значит, что провести трансфер было вообще невозможно», - сказал Перес.
Контракт Мбаппе истекает летом 2022 года, поэтому ПСЖ ведет с ведущим игроком переговоры о новом соглашении.
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Источник — Marca
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