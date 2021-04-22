ФОТО. Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

Донецкая команда продолжает подготовку к поединку с «Александрией»

  • 22.04.2021 16:50
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ФОТО. Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к воскресному матчу с «Александрией».

22 апреля большая часть тренировки была направлена на тактику. После разминки «оранжево-черные» перешли к упражнениям для отработки взаимодействий. Сначала была игра в три передачи на маленькие ворота с ограничением пространства, затем – тактические двусторонки.

Вратари выполнили свою программу и приняли участие в необходимых фазах тренировки. Отметим, что с первой командой занимается голкипер «Шахтера» U-19 Тимур Пузанков. Главной же кадровой новостью стало возвращение в общую группу полузащитника Алана Патрика.

Игра 23-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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