ФОТО. Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» продолжает подготовку к воскресному матчу с «Александрией».

22 апреля большая часть тренировки была направлена на тактику. После разминки «оранжево-черные» перешли к упражнениям для отработки взаимодействий. Сначала была игра в три передачи на маленькие ворота с ограничением пространства, затем – тактические двусторонки.

Вратари выполнили свою программу и приняли участие в необходимых фазах тренировки. Отметим, что с первой командой занимается голкипер «Шахтера» U-19 Тимур Пузанков. Главной же кадровой новостью стало возвращение в общую группу полузащитника Алана Патрика.

Игра 23-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.