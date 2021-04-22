ФОТО. Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» продолжает подготовку к воскресному матчу с «Александрией».
22 апреля большая часть тренировки была направлена на тактику. После разминки «оранжево-черные» перешли к упражнениям для отработки взаимодействий. Сначала была игра в три передачи на маленькие ворота с ограничением пространства, затем – тактические двусторонки.
Вратари выполнили свою программу и приняли участие в необходимых фазах тренировки. Отметим, что с первой командой занимается голкипер «Шахтера» U-19 Тимур Пузанков. Главной же кадровой новостью стало возвращение в общую группу полузащитника Алана Патрика.
Игра 23-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 17:00 на поле КСК «Ника» в Александрии.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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