Президент УЕФА: «Посмотрите на Баварию: нет долгов и выиграли ЛЧ»

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что клубам, которые решили организовать Суперлигу из-за проблем с финансами, следует посмотреть на «Баварию», которая много лет работает без долгов.

«Когда говорят о деньгах, то я привожу в пример «Баварию». Посмотрите на этот клуб: долгов нет и выиграли Лигу чемпионов».

«Я был в постоянном контакте с руководством «Баварии» и «Борусси» Дортмунд, которые очень помогли. Это же касается ПСЖ. Хотя казалось бы, что именно парижане первыми должны были идти в Суперлигу».

«Я несколько раз говорил с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой после его избрания. Он находится под давлением из-за финансовых вопросов».

«Такое случается, когда ты платишь игрокам слишком высокую зарплату, а результат есть не всегда», - сказал Чеферин.