Президент УЕФА: «Посмотрите на Баварию: нет долгов и выиграли ЛЧ»

Александер Чеферин приводит в пример мюнхенский гранд

  • 22.04.2021 16:50
  • 1649 просмотров
  • 3 комментария
Президент УЕФА: «Посмотрите на Баварию: нет долгов и выиграли ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что клубам, которые решили организовать Суперлигу из-за проблем с финансами, следует посмотреть на «Баварию», которая много лет работает без долгов.

«Когда говорят о деньгах, то я привожу в пример «Баварию». Посмотрите на этот клуб: долгов нет и выиграли Лигу чемпионов».

«Я был в постоянном контакте с руководством «Баварии» и «Борусси» Дортмунд, которые очень помогли. Это же касается ПСЖ. Хотя казалось бы, что именно парижане первыми должны были идти в Суперлигу».

«Я несколько раз говорил с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой после его избрания. Он находится под давлением из-за финансовых вопросов».

«Такое случается, когда ты платишь игрокам слишком высокую зарплату, а результат есть не всегда», - сказал Чеферин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 22.04.2021 17:14
    0
    Pro100alex88, 22.04.2021 17:03
    Пора вводить потолок зарплат, остальное пускай на рекламе зарабатывают.
    Найдут способ обойти, теми же рекламными контрактами компенсируют
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 17:06
    +2
    Потому что немцы.
    Там не прокатит я хочу.
    Уважение им
    Ссылка
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 17:03
    +1
    Пора вводить потолок зарплат, остальное пускай на рекламе зарабатывают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 17:06
    +2
    Потому что немцы.
    Там не прокатит я хочу.
    Уважение им
    Ссылка
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 17:03
    +1
    Пора вводить потолок зарплат, остальное пускай на рекламе зарабатывают.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 22.04.2021 17:14
    0
    Pro100alex88, 22.04.2021 17:03
    Пора вводить потолок зарплат, остальное пускай на рекламе зарабатывают.
    Найдут способ обойти, теми же рекламными контрактами компенсируют
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности