Форвард Днепра-1 Чуже не знает, останется ли в команде

Форвард «Днепра-1» Марио Чуже выступает за команду на правах аренды из «Динамо» Загреб, однако не знает, где продолжит карьеру после сезона.

- Марио, до завершения чемпионата Украины еще четыре тура. Вы остаетесь в Украине?

- Я действительно еще не знаю. Я здесь в аренде до 1 июня, после чего снова стану игроком загребского «Динамо». Но дальше о каком-то будущем еще не думал. Когда сезон закончится, я увижусь с моими менеджерами, и мы решим, что будет лучше для меня и моего развития. Конечно, буду общаться и с людьми в «Динамо». В первую очередь, я хочу играть, потому что это самое главное для такого молодого игрока, как я, для того, чтобы иметь хорошее будущее футболиста.

- Раз уж вы ушли в «Днепр-1», возможно, было бы неплохо и остаться?

- Это моя первая зарубежная поездка. Я прибыл по приглашению тренера Йовичевича, с которым ранее работал в «Динамо». Мы знакомы давно, но самое главное для меня то, что он мне доверился. Сейчас это оказалось прекрасным решением для развития моей карьеры, и я должен сказать, что очень доволен этим переходом. Поэтому и не исключаю возможности остаться в «Днепре-1» и в дальнейшем.

Во второй части сезона УПЛ Чуже забил 5 голов.