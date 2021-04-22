Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№399 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Анталье.
В матче второго круга украинка, которая получила второй номер посева, проиграла итальянке Нурии Бранкаччо (№617 WTA).
Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 5:7, 2:6
Отметим, что в текущем сезоне Лопатецкая еще не проходила дальше второго круга ни на одном из турниров.
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Источник — Sport.ua
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