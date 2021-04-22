Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№399 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Анталье.



В матче второго круга украинка, которая получила второй номер посева, проиграла итальянке Нурии Бранкаччо (№617 WTA).



Анталья. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 5:7, 2:6



Отметим, что в текущем сезоне Лопатецкая еще не проходила дальше второго круга ни на одном из турниров.