СТЕПАНЕНКО: «Сезон неудовлетворительный. Шахтеру нужно возвращать титул»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что команде нужно вынести урок из неудачного сезона и работать над возвращением титула.

«Мы не будем друг друга обманывать, ситуация тяжелая для нас. Вряд ли «Динамо» потеряет в четырех матчах 10 очков. Наша задача - доиграть оставшиеся матчи и укрепиться на 2-й позиции. Есть команды позади нас, которые сражаются. Нужно нам сделать выводы. Сезон, можно сказать, неудовлетворительный. Даже не можно сказать, а такой он и есть».

«Нужно в следующем сезоне возвращать себе титул. А для побед в таких лобовых матчах нужно отдаваться запредельно. Не получится, что кто-то нам отдаст мяч или даст забить гол. Это урок для всех нас», - сказал Степаненко.

«Динамо» выиграет УПЛ впервые с 2016 года, если в следующем матче обыграет «Ингулец».