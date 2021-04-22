Стаховский завершил выступления на челленджере в Италии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№211 ATP) завершил борьбу на челленджере в Риме.
Во втором раунде соревнований в Италии украинец уступил Лоренцо Джустино из Италии (№179 ATP).
Рим. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Лоренцо Джустино (Италия) – 4:6, 4:6
Ранее Сергей проиграл и матч парного разряда.
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Источник — Sport.ua
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