Стаховский завершил выступления на челленджере в Италии

Сергей проиграл и в одиночном, и в парном разрядах

  • 22.04.2021 14:17
  • 123 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский завершил выступления на челленджере в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№211 ATP) завершил борьбу на челленджере в Риме.
 
Во втором раунде соревнований в Италии украинец уступил Лоренцо Джустино из Италии (№179 ATP).
 
Рим. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Лоренцо Джустино (Италия) – 4:6, 4:6
 
Ранее Сергей проиграл и матч парного разряда.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 22.04.2021 14:22
    0
    невже йому не в збиток стільки програвати?
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 22.04.2021 14:22
    0
    невже йому не в збиток стільки програвати?
    Ссылка
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