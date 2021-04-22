Григорий СУРКИС: «Динамо приглашали в Суперлигу - в проект G-14»

Один из владельцев киевского клуба высказался о Суперлиге

  • 22.04.2021 14:11
  • 2409 просмотров
  • 10 комментариев
Григорий СУРКИС: «Динамо приглашали в Суперлигу - в проект G-14»
© fcdynamo.kiev.ua

Бывший президент «Динамо» Киев Григорий Суркис высказался о создании Суперлиги, а также рассказал, что в свое время клуб приглашали в G-14.

Организация была создана в 2000-м году 14 топ-клубами Европы, однако позже была ликвидирована.

«Я еще с 90-х годов наблюдал попытки создать нечто подобное. Если помните, была организация G-14, куда приглашали «Динамо» в мою бытность президента клуба. Мы тогда не поддержали идею. Я считаю идею Суперлиги негативной. Я рассматриваю это как очередной шантаж со стороны дюжины клубов. Этот проект появился вдруг перед заседанием УЕФА, чтобы не был вынесен и проголосован новый формат Лиги чемпионов».

«Почему проект не имеет перспективы? Из-за реакции болельщиков, в том числе клубов вроде «Ливерпуля» и «Челси». Отказ «Баварии», «Боруссии» Дортмунд, «Порту» и других. На мой взгляд, еще и игроки стали заложниками действий клубов. А возьмем «Манчестер Сити» и Зинченко. То есть Александр должен был определиться, будет он в Суперлиге или будет выступать за сборную Украины? Я считаю, что Суперлига разрушает европейский футбольный порядок».

«И Суперлига убивает равные возможности участия в турнирах для всех клубов. Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола», - сказал Суркис.

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Источник — FootballHub

(8 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 14:47
    0
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:36
    Коренной киевлянин,болел до 2003 за Динамо,потом за ЦСКА(Арсенал) и Металлист ,сейчас за Шахтёр.Это моё дело за кого болеть как и твоё.
    Проститутка, а не вболівальник.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.04.2021 14:39
    +1
    жахлива ідея суперліги ,яку хотіли вкрасти у людецй для себе пара товтосуміівських клубів до тогож -банкротів ,але звикших все скуповивати від жадібності
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:36
    -4
    Андрій Гусак, 22.04.2021 14:33
    А ти корінний київлянин за кого вболіваєш?
    Коренной киевлянин,болел до 2003 за Динамо,потом за ЦСКА(Арсенал) и Металлист ,сейчас за Шахтёр.Это моё дело за кого болеть как и твоё.
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 22.04.2021 14:33
    0
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:25
    Нет того уже Динамо Киев ,что было лет 25 назад,осталось только название,жаль конечно такой клуб был,болеют сейчас за Динамо одни селюки....
    А ти корінний київлянин за кого вболіваєш?
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:25
    -5
    Нет того уже Динамо Киев ,что было лет 25 назад,осталось только название,жаль конечно такой клуб был,болеют сейчас за Динамо одни селюки....
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:22
    -1
    DKTheBest2, 22.04.2021 14:19
    Відразу видно, що в 2014 ти ще під стіл пішки ходив.
    Ты бот с Канады как рыжая кошка с Беларуссии,ну ему в деревянных рубликах платят ,а тебе в канадских доларах или ты за еду писульки свои пишешь)))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 14:19
    -1
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:15
    В суперлигу Россия Беларуссии ,только туда могли пригласить Динамо Киев ОПЗЖ
    Відразу видно, що в 2014 ти ще під стіл пішки ходив.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 14:17
    -2
    Я как-то курил G-13 - убийственная штука - после этого тоже свою SуперЛигу создать хотел XD) Так что не удивительно
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:15
    -4
    В суперлигу Россия Беларуссии ,только туда могли пригласить Динамо Киев ОПЗЖ
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 14:15
    -2
    Пам'ятаємо.Флорентіно Газзаєв.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.04.2021 14:39
    +1
    жахлива ідея суперліги ,яку хотіли вкрасти у людецй для себе пара товтосуміівських клубів до тогож -банкротів ,але звикших все скуповивати від жадібності
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 14:47
    0
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:36
    Коренной киевлянин,болел до 2003 за Динамо,потом за ЦСКА(Арсенал) и Металлист ,сейчас за Шахтёр.Это моё дело за кого болеть как и твоё.
    Проститутка, а не вболівальник.
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 22.04.2021 14:33
    0
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:25
    Нет того уже Динамо Киев ,что было лет 25 назад,осталось только название,жаль конечно такой клуб был,болеют сейчас за Динамо одни селюки....
    А ти корінний київлянин за кого вболіваєш?
    Ссылка
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