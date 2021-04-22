Григорий СУРКИС: «Динамо приглашали в Суперлигу - в проект G-14»

Бывший президент «Динамо» Киев Григорий Суркис высказался о создании Суперлиги, а также рассказал, что в свое время клуб приглашали в G-14.

Организация была создана в 2000-м году 14 топ-клубами Европы, однако позже была ликвидирована.

«Я еще с 90-х годов наблюдал попытки создать нечто подобное. Если помните, была организация G-14, куда приглашали «Динамо» в мою бытность президента клуба. Мы тогда не поддержали идею. Я считаю идею Суперлиги негативной. Я рассматриваю это как очередной шантаж со стороны дюжины клубов. Этот проект появился вдруг перед заседанием УЕФА, чтобы не был вынесен и проголосован новый формат Лиги чемпионов».

«Почему проект не имеет перспективы? Из-за реакции болельщиков, в том числе клубов вроде «Ливерпуля» и «Челси». Отказ «Баварии», «Боруссии» Дортмунд, «Порту» и других. На мой взгляд, еще и игроки стали заложниками действий клубов. А возьмем «Манчестер Сити» и Зинченко. То есть Александр должен был определиться, будет он в Суперлиге или будет выступать за сборную Украины? Я считаю, что Суперлига разрушает европейский футбольный порядок».

«И Суперлига убивает равные возможности участия в турнирах для всех клубов. Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола», - сказал Суркис.