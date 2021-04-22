ТаТоТаке. Динамо и Заря - в финале, Суперлига сдохла, ужасы Поворознюка

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив умудрились проанализировать даже скучные полуфинальные матчи Кубка Украины - Динамо не заметило Агробизнес, Заря выгрызла путевку в Александрии. Почему полуфиналы показались не столь эффектными, как бы этого хотелось?

Кроме того в выпуске - объясняем, почему умерла Суперлига, составляем сборную футболистов, на которых не обратит внимание Шевченко и шокированы ситуацией в Петрово. Такого не должно быть в цивилизованном мире.



0.00 Анонс

1.21 Футбол в Тернополе - так нельзя!

2.22 УАФ убила всю интригу в полуфинале

4.02 Агробизнес играл резервом

4.37 Такого одностороннего движения мы еще не видели

7.35 Конфликт ультрас и Луческу: почему первые очень странные

9.40 О рубке, а не футболе

11.03 Никогда не смотрите этот матч!

13.22 Инсайд: игрока Зари зовут в сборную

13.42 Что курят арбитры?

16.24 Прощание с Шараном

17.17 Дюжина футболистов покинет Александрию

18.16 Центральный матч тура УПЛ

21.13 Завидуем нашему патрону

21.35 Почему умерла Суперлига?

26.05 При чем тут деньги Газпрома

27.25 Взрыв гранаты у Поворознюка. WTF?

32.14 Сборная игроков УПЛ, которых не хочет Шевченко

35.24 Ставка от Сенькива

36.29 Интригующее прощание

37.13 Бекстейдж