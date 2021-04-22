ТаТоТаке. Динамо и Заря - в финале, Суперлига сдохла, ужасы Поворознюка

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  • 22.04.2021 09:22
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ТаТоТаке. Динамо и Заря - в финале, Суперлига сдохла, ужасы Поворознюка

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив умудрились проанализировать даже скучные полуфинальные матчи Кубка Украины - Динамо не заметило Агробизнес, Заря выгрызла путевку в Александрии. Почему полуфиналы показались не столь эффектными, как бы этого хотелось?

Кроме того в выпуске - объясняем, почему умерла Суперлига, составляем сборную футболистов, на которых не обратит внимание Шевченко и шокированы ситуацией в Петрово. Такого не должно быть в цивилизованном мире.
 
0.00 Анонс
1.21 Футбол в Тернополе - так нельзя!
2.22 УАФ убила всю интригу в полуфинале
4.02 Агробизнес играл резервом
4.37 Такого одностороннего движения мы еще не видели
7.35 Конфликт ультрас и Луческу: почему первые очень странные
9.40 О рубке, а не футболе
11.03 Никогда не смотрите этот матч!
13.22 Инсайд: игрока Зари зовут в сборную
13.42 Что курят арбитры?
16.24 Прощание с Шараном
17.17 Дюжина футболистов покинет Александрию
18.16 Центральный матч тура УПЛ
21.13 Завидуем нашему патрону
21.35 Почему умерла Суперлига?
26.05 При чем тут деньги Газпрома
27.25 Взрыв гранаты у Поворознюка. WTF?
32.14 Сборная игроков УПЛ, которых не хочет Шевченко
35.24 Ставка от Сенькива
36.29 Интригующее прощание
37.13 Бекстейдж

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Источник — Sport.ua

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