Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута!»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги победы над «Пармой» (3:1) в поединке 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Цель достигнута! Продолжаем в том же духе», — написал Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч, отметившись желтой карточкой на 90+3 минуте за споры с арбитром.