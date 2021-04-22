В поединке 32-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» не смог обыграть «Специю» на выезде (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Специя» — «Интер» — 1:1
Голы: Фариас, 12 — Перишич, 39
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Фариас (Специя).
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Источник — YouTube
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