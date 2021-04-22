Элина СВИТОЛИНА: «Монфис настаивает на смене фамилии. Но я — Свитолина»

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от будущей свадьбы

  • 22.04.2021 02:56
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Элина СВИТОЛИНА: «Монфис настаивает на смене фамилии. Но я — Свитолина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей будущей свадьбе с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

- Элина, судя по хештегу #Июль2021, который вы оставили к вашему посту о помолвке, дата свадьбы — 18 июля?
- Вы близко попали, но не совсем точно (смеется). В посте мы действительно оставили хэштег #Июль2021, и две римские цифры XV (15) и III (3), но это не 18, как могло показаться, а просто 15 — любимое число Гаэля, а 3 — мое. На самом деле, точной даты пока нет, так как мы зависим от карантинных правил, которые будут в том месте, где будет проходить свадьба.

- И где это будет?
- Пока не хотела бы об этом говорить (смеется).

- Ваши отношения с самого начала под микроскопом. С этим тяжело справляться или то, что вы оба публичные персоны, помогает?
- Сложный вопрос. Тут есть две стороны... С одной — мы, конечно, привыкли к вниманию болельщиков, но, с другой стороны, отношения — это немного другое. И мы всегда получаем много внимания, когда где-то находимся вместе, куда-то выходим, даже просто в ресторан. Есть моменты, когда просто хочется насладиться друг другом, но это не удается сделать. В эти минуты, конечно, сложно справляться с повышенным вниманием, и оно совсем не в радость.

- Планируешь менять фамилию в Туре?
- В Туре нет.

- А в жизни?
- Гаэль настаивает, но мы еще посмотрим (улыбается)

- Вы задумывались о том, что можете стать одной из немногих женатых пар действующих топ-теннисистов в истории? Это повод продлить карьеру подольше или наоборот?
- Хм... На самом деле, интересный момент. Как-то не задумывались об этом. Конечно, это будет для нас новый волнительный статус. Надеюсь, у нас получится продолжать наслаждаться нашими отношениями так же, как и сейчас. Если говорить о карьере, то мне уже 27 в этом году, и, конечно, я не буду играть еще 10 лет. Но и заканчивать пока не думаю.

- У ваших поклонников есть шанс увидеть вас вместе в миксте?
- Да, мы думали об этом. Но... Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, но я все же так не думаю, так как я — Свитолина (смеется).

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Источник — Большой теннис Украины

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