В поединке 32-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» дома обыграл «Парму» со счетом 3:1. Алекс Сандро отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ювентус» — «Парма» — 3:1
Голы: Алекс Сандро, 43, 47, де Лигт, 68 — Бругман, 25
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Ювентус).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сандро (Ювентус).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сандро (Ювентус).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Гастон Бругман (Парма).
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Источник — YouTube
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