Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч против Астон Виллы

21 апреля в 22:15 пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Ман Сити».
Стартовые составы команд «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».
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Источник — Sport.ua
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