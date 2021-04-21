Замена вратаря под серию пенальти. У Зари Шевченко поменял Василя

Решение Скрипника в полуфинале Кубка Украины

  • 21.04.2021 21:04
  • 3470 просмотров
  • 4 комментария
Замена вратаря под серию пенальти. У Зари Шевченко поменял Василя
© zarya-lugansk.com

В полуфинале Кубка Украины наставник «Зари» Виктор Скрипник в конце дополнительного времени матча против «Александрии» при счете 1:1 снял с поля основного вратаря Николу Василя.

Под серию пенальти тренер решил выпустить кипера Никиту Шевченко.

Шевченко длительное время восстанавливался и не играл с ноября, но Скрипник решил доверить ему серию пенальти, которая определит финалиста Кубка Украины.

В итоге именно Шевченко в серии пенальти отразил один удар и помог команде выйти в финал.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    spqr-te
      spqr-te, 21.04.2021 21:34
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ви, напевно, як бачите групи в ЛЧ, можете «передбачити» хто вийде з групи і хто пройде на кожному етапі. З таким «талантом» варто ставки ставити.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:33
    +1
    Бездарная Александрия и кучу бабла занесла судейке и матч проиграла!!!
    Судейка сделал всё возможное!
    Зарю с более чем заслуженной победой!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:32
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ваш комментарий на столько глуп, что его не стоит комментировать....
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    0
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 21.04.2021 21:34
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ви, напевно, як бачите групи в ЛЧ, можете «передбачити» хто вийде з групи і хто пройде на кожному етапі. З таким «талантом» варто ставки ставити.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:33
    +1
    Бездарная Александрия и кучу бабла занесла судейке и матч проиграла!!!
    Судейка сделал всё возможное!
    Зарю с более чем заслуженной победой!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:32
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ваш комментарий на столько глуп, что его не стоит комментировать....
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:23
    0
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ссылка
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