Замена вратаря под серию пенальти. У Зари Шевченко поменял Василя

В полуфинале Кубка Украины наставник «Зари» Виктор Скрипник в конце дополнительного времени матча против «Александрии» при счете 1:1 снял с поля основного вратаря Николу Василя.

Под серию пенальти тренер решил выпустить кипера Никиту Шевченко.

Шевченко длительное время восстанавливался и не играл с ноября, но Скрипник решил доверить ему серию пенальти, которая определит финалиста Кубка Украины.

В итоге именно Шевченко в серии пенальти отразил один удар и помог команде выйти в финал.