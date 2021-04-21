Замена вратаря под серию пенальти. У Зари Шевченко поменял Василя

В полуфинале Кубка Украины наставник «Зари» Виктор Скрипник в конце дополнительного времени матча против «Александрии» при счете 1:1 снял с поля основного вратаря Николу Василя.
Под серию пенальти тренер решил выпустить кипера Никиту Шевченко.
Шевченко длительное время восстанавливался и не играл с ноября, но Скрипник решил доверить ему серию пенальти, которая определит финалиста Кубка Украины.
В итоге именно Шевченко в серии пенальти отразил один удар и помог команде выйти в финал.
Источник — Sport.ua
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Судейка сделал всё возможное!
Зарю с более чем заслуженной победой!
Судейка сделал всё возможное!
Зарю с более чем заслуженной победой!
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