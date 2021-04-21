ВИДЕО. Всех волнуют только деньги! Гвардиола жестко раскритиковал УЕФА

Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена

  • 21.04.2021 20:28
  • 4020 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Всех волнуют только деньги! Гвардиола жестко раскритиковал УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена, однако это не решает текущих проблем УЕФА.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поднимает проблему напряженного календаря, который приносит командам лишь новые травмы.

ВИДЕО. Всех волнуют только деньги! Гвардиола жестко раскритиковал УЕФА

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 21:52
    0
    А шо их волновать должно?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 21:44
    0
    Maximus, 21.04.2021 21:37
    Ахренеть! Обвинять УЕФА в плотном графике игр это конечно трэш ещё тот. А английский футбольный союз типа не при делах? Играют 38 туров АПЛ, кубок Англии, кубок Лиги и о бабках конечно же никто не думает, ага...
    В АПЛ его накажут за такие выступления и на следующий год визу не дадут с разрешением на работу.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 21.04.2021 21:37
    0
    Ахренеть! Обвинять УЕФА в плотном графике игр это конечно трэш ещё тот. А английский футбольный союз типа не при делах? Играют 38 туров АПЛ, кубок Англии, кубок Лиги и о бабках конечно же никто не думает, ага...
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 21.04.2021 21:06
    +3
    В лч напружений календар? Так в Англії два кубки, чемпіонат, ось де напруга.
    Ссылка
    madness
      madness, 21.04.2021 20:42
    0
    Комментарий свернут. Показать
    оказывается рабство не отменили
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 20:38
    +5
    Человек с семизначной зарплатой, жалуется что всех волнуют только деньги... Англичане сами играют даже на праздники зимой, по два раза в неделю, уже давным-давно.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 20:38
    +5
    Человек с семизначной зарплатой, жалуется что всех волнуют только деньги... Англичане сами играют даже на праздники зимой, по два раза в неделю, уже давным-давно.
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 21.04.2021 21:06
    +3
    В лч напружений календар? Так в Англії два кубки, чемпіонат, ось де напруга.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 21:52
    0
    А шо их волновать должно?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 21:44
    0
    Maximus, 21.04.2021 21:37
    Ахренеть! Обвинять УЕФА в плотном графике игр это конечно трэш ещё тот. А английский футбольный союз типа не при делах? Играют 38 туров АПЛ, кубок Англии, кубок Лиги и о бабках конечно же никто не думает, ага...
    В АПЛ его накажут за такие выступления и на следующий год визу не дадут с разрешением на работу.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 21.04.2021 21:37
    0
    Ахренеть! Обвинять УЕФА в плотном графике игр это конечно трэш ещё тот. А английский футбольный союз типа не при делах? Играют 38 туров АПЛ, кубок Англии, кубок Лиги и о бабках конечно же никто не думает, ага...
    Ссылка
    madness
      madness, 21.04.2021 20:42
    0
    Комментарий свернут. Показать
    оказывается рабство не отменили
    Ссылка
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