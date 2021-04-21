Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена, однако это не решает текущих проблем УЕФА.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поднимает проблему напряженного календаря, который приносит командам лишь новые травмы.
ВИДЕО. Всех волнуют только деньги! Гвардиола жестко раскритиковал УЕФА
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.