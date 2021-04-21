Битва за финал Кубка Украины: Александрия и Заря определили составы

Сегодня в 18:30 начнется полуфинальный матч Кубка Украины между «Александрией» и «Зарей». Наставники определили стартовые составы.
Александрия: Панькив, Лучкевич, Бабогло, Дубра, Вантух, Банада, Бондаренко, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк, Ситало
В запасе: Билык, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжный, Мирошниченко, Пашаев, Шастал, Устименко
Заря: Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Гладкий, Аллахьяр
В запасе: Шевченко, Руфати, Жуниор, Цвек, Казаков, Гринь, Хомченовский, Лунев, Шахаб
В финале победитель сыграет против «Динамо».
Источник — Sport.ua
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