Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Штутгарте

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) примет участие на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Свитолина получила четвертый номер посева и пропустила первый круг. Во втором раунде соревнований Элина сыграет с 33-летней немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, которая в двух сетах обыграла 29-летнюю грузинку Екатерину Горгодзе — 6:2, 6:2.
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Источник — Sport.ua
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