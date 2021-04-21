Александр ХАЦКЕВИЧ: «В Шахтер не пойду. Даже не рассматривается»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, готов ли он принять предложение донецкого «Шахтера», если такое поступит.
«Приехал получать удовольствие от футбола.
Не звонили ли мне из Шахтера? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.
Пойду ли? Нет, конечно. Потому что динамовец», — заявил Хацкевич.
Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы. Последним клубом специалиста был российский «Ротор», где он работал с 2019 по 2021 годы.
Источник — Великий футбол
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Оно им не надо!
На уме только одно, заработать какую то копейку на хейте ДК.
Александр Хацкевич
«Динамо» (Киев)
Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
«Динамо» (Минск)
Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
Личные
Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
Как тренер
«Динамо» (Киев)
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
Финалист Кубка Украины: 2017/18
А кто такая, Палка?
Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
Гордитесь кроты!
- Хацкевича рассматривали?
- нет, в списке его нет. А кто это?
Александр Хацкевич
«Динамо» (Киев)
Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
«Динамо» (Минск)
Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
Личные
Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
Как тренер
«Динамо» (Киев)
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
Финалист Кубка Украины: 2017/18
А кто такая, Палка?
Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
Гордитесь кроты!
Оно им не надо!
На уме только одно, заработать какую то копейку на хейте ДК.
Александр Хацкевич
«Динамо» (Киев)
Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
«Динамо» (Минск)
Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
Личные
Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
Как тренер
«Динамо» (Киев)
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
Финалист Кубка Украины: 2017/18
А кто такая, Палка?
Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
Гордитесь кроты!
- Хацкевича рассматривали?
- нет, в списке его нет. А кто это?
Александр Хацкевич
«Динамо» (Киев)
Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
«Динамо» (Минск)
Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
Личные
Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
Как тренер
«Динамо» (Киев)
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
Финалист Кубка Украины: 2017/18
А кто такая, Палка?
Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
Гордитесь кроты!
Та хто тебе в ШД чекає, бульбаш ти невмиваний?!
- Хацкевича рассматривали?
- нет, в списке его нет. А кто это?
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