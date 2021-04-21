Александр ХАЦКЕВИЧ: «В Шахтер не пойду. Даже не рассматривается»

Экс-наставник киевского «Динамо» не хочет работать в донецком клубе

  • 21.04.2021 16:11
  • 2253 просмотра
  • 23 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «В Шахтер не пойду. Даже не рассматривается»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, готов ли он принять предложение донецкого «Шахтера», если такое поступит.

«Приехал получать удовольствие от футбола.

Не звонили ли мне из Шахтера? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.

Пойду ли? Нет, конечно. Потому что динамовец», — заявил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы. Последним клубом специалиста был российский «Ротор», где он работал с 2019 по 2021 годы.

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Источник — Великий футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 21.04.2021 17:11
    +1
    Ах ха ха, я ещё от Переса не отошёл, Хацкевич зажигает. Та кому ты надо физручелло штопаное)))) 🤣
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 17:07
    +1
    Женя Матийчук, 21.04.2021 17:01
    + полуфиналист ЛЧ
    Я думаю здешних неучей кротовских, нет смысла чему то учить!
    Оно им не надо!
    На уме только одно, заработать какую то копейку на хейте ДК.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 21.04.2021 17:01
    +1
    adidas77, 21.04.2021 16:43
    Отвечу заблудшему и как обычно не сильно знающему футбольную историю, болельщику кротов.
    Александр Хацкевич
    «Динамо» (Киев)
    Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
    Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
    «Динамо» (Минск)
    Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
    Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
    Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
    Личные
    Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
    Как тренер
    «Динамо» (Киев)
    Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
    Финалист Кубка Украины: 2017/18
    А кто такая, Палка?
    Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
    Гордитесь кроты!
    + полуфиналист ЛЧ
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:55
    +3
    ВадимКиев, 21.04.2021 16:51
    Хацкевича можно дворником на базу 🤣,он г..но💩,как и Динамо Киев
    а у вас база есть？
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 16:55
    -1
    Слава Чебан, 21.04.2021 16:34
    бля кого теперь нам брать???
    он вас вывел бы на новый качественный уровень
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 16:54
    +1
    Слава Чебан, 21.04.2021 16:34
    бля кого теперь нам брать???
    Кого не бери, клюп нужно строить заново. Прос...ли смену поколений.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 16:54
    0
    alefteev77, 21.04.2021 16:43
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    Динамо строило свою историю из поколения в поколения, сколько киевских мальчишек играло годами за команду и выгрывало все в Союзе и Европе,таким образом создавая бренд и славу этого клуба, а Шахтер строит свою историю благодаря бандитскому баблу Ахметова
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 16:54
    +1
    Ладно если б у Реброва спросили.Там есть такая вероятность. А у Хаца интересоваться это тоже что у любого прохожего в Киеве!
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 16:51
    -6
    Хацкевича можно дворником на базу 🤣,он г..но💩,как и Динамо Киев
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 16:50
    -3
    💩🤣
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:47
    +3
    alefteev77, 21.04.2021 16:43
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    да кто ж против？берите.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:43
    0
    Burevesynik, 21.04.2021 16:18
    вопрос Палкину:
    - Хацкевича рассматривали?
    - нет, в списке его нет. А кто это?
    Отвечу заблудшему и как обычно не сильно знающему футбольную историю, болельщику кротов.
    Александр Хацкевич
    «Динамо» (Киев)
    Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
    Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
    «Динамо» (Минск)
    Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
    Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
    Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
    Личные
    Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
    Как тренер
    «Динамо» (Киев)
    Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
    Финалист Кубка Украины: 2017/18
    А кто такая, Палка?
    Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
    Гордитесь кроты!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2021 16:43
    0
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 21.04.2021 16:42
    +1
    Цену себе набивает? Как тренер никакой, бывают конечно разные периоды у тренеров но с Хацкевичем тут все понятно, он слабый, даже с Ротора выгнали
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 21.04.2021 16:41
    0
    Вернидуб же тренировал Шахтер, не вижу причин почему Хацкевичу не возглавить например Шахтер из Караганды.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 21.04.2021 16:41
    0
    Я теж не піду. Палкін з Ахметовим будуть на колінах просити, не піду!)))
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 21.04.2021 16:34
    +1
    бля кого теперь нам брать???
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.04.2021 16:32
    0
    Ты и Шахтёр?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:31
    +3
    а зря. у кротов давно бронзы не было
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 16:26
    +1
    Чисто посмотреть чтобы у него в ШД получилось, было б интересно, плюс двойной стимул у него был бы переиграть ДК, как у Луческу с ШД.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:55
    +3
    ВадимКиев, 21.04.2021 16:51
    Хацкевича можно дворником на базу 🤣,он г..но💩,как и Динамо Киев
    а у вас база есть？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:47
    +3
    alefteev77, 21.04.2021 16:43
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    да кто ж против？берите.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 16:31
    +3
    а зря. у кротов давно бронзы не было
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 21.04.2021 17:11
    +1
    Ах ха ха, я ещё от Переса не отошёл, Хацкевич зажигает. Та кому ты надо физручелло штопаное)))) 🤣
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 17:07
    +1
    Женя Матийчук, 21.04.2021 17:01
    + полуфиналист ЛЧ
    Я думаю здешних неучей кротовских, нет смысла чему то учить!
    Оно им не надо!
    На уме только одно, заработать какую то копейку на хейте ДК.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 21.04.2021 17:01
    +1
    adidas77, 21.04.2021 16:43
    Отвечу заблудшему и как обычно не сильно знающему футбольную историю, болельщику кротов.
    Александр Хацкевич
    «Динамо» (Киев)
    Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
    Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
    «Динамо» (Минск)
    Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
    Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
    Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
    Личные
    Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
    Как тренер
    «Динамо» (Киев)
    Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
    Финалист Кубка Украины: 2017/18
    А кто такая, Палка?
    Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
    Гордитесь кроты!
    + полуфиналист ЛЧ
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 16:54
    +1
    Слава Чебан, 21.04.2021 16:34
    бля кого теперь нам брать???
    Кого не бери, клюп нужно строить заново. Прос...ли смену поколений.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 16:54
    +1
    Ладно если б у Реброва спросили.Там есть такая вероятность. А у Хаца интересоваться это тоже что у любого прохожего в Киеве!
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 21.04.2021 16:42
    +1
    Цену себе набивает? Как тренер никакой, бывают конечно разные периоды у тренеров но с Хацкевичем тут все понятно, он слабый, даже с Ротора выгнали
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 21.04.2021 16:34
    +1
    бля кого теперь нам брать???
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 16:26
    +1
    Чисто посмотреть чтобы у него в ШД получилось, было б интересно, плюс двойной стимул у него был бы переиграть ДК, как у Луческу с ШД.
    Ссылка
    анDрей
    online
      анDрей, 21.04.2021 16:22
    +1
    У Леона на Ютуб канале,рассказывал,что он фундамент с лесником заложил,а Луческо использовал их фундамент
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 16:54
    0
    alefteev77, 21.04.2021 16:43
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    Динамо строило свою историю из поколения в поколения, сколько киевских мальчишек играло годами за команду и выгрывало все в Союзе и Европе,таким образом создавая бренд и славу этого клуба, а Шахтер строит свою историю благодаря бандитскому баблу Ахметова
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:43
    0
    Burevesynik, 21.04.2021 16:18
    вопрос Палкину:
    - Хацкевича рассматривали?
    - нет, в списке его нет. А кто это?
    Отвечу заблудшему и как обычно не сильно знающему футбольную историю, болельщику кротов.
    Александр Хацкевич
    «Динамо» (Киев)
    Чемпион Украины (7): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2001/02
    Обладатель Кубка Украины (4): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03
    «Динамо» (Минск)
    Чемпион Белоруссии (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
    Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 1996, 2006
    Обладатель Кубка Белоруссии: 1993/94
    Личные
    Футболист года в Белоруссии (2): 1998, 2000
    Как тренер
    «Динамо» (Киев)
    Обладатель Суперкубка Украины (2): 2018, 2019
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 2017/18, 2018/19
    Финалист Кубка Украины: 2017/18
    А кто такая, Палка?
    Тот тип, который продолжает развал команды, которую так долго создавал Луческу?!
    Гордитесь кроты!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2021 16:43
    0
    Удивительно, что Суркиса это не остановило пригласить Луческу. Удивительно, что когда ДК приглашает донецких, то это нормально. А когда динамовские идут в ШД - это кошмар-караул.
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 21.04.2021 16:41
    0
    Вернидуб же тренировал Шахтер, не вижу причин почему Хацкевичу не возглавить например Шахтер из Караганды.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 21.04.2021 16:41
    0
    Я теж не піду. Палкін з Ахметовим будуть на колінах просити, не піду!)))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.04.2021 16:32
    0
    Ты и Шахтёр?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:18
    0
    Поважаю і люблю ДК але цей бульбаш гонить собі!
    Та хто тебе в ШД чекає, бульбаш ти невмиваний?!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 21.04.2021 16:18
    0
    вопрос Палкину:
    - Хацкевича рассматривали?
    - нет, в списке его нет. А кто это?
    Ссылка
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