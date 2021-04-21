Александр ХАЦКЕВИЧ: «В Шахтер не пойду. Даже не рассматривается»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, готов ли он принять предложение донецкого «Шахтера», если такое поступит.

«Приехал получать удовольствие от футбола.

Не звонили ли мне из Шахтера? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.

Пойду ли? Нет, конечно. Потому что динамовец», — заявил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы. Последним клубом специалиста был российский «Ротор», где он работал с 2019 по 2021 годы.