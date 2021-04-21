ВИДЕО. Гол или автогол? Довгий сильнейшим ударом головой забил Минаю

В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги «Львов» минимально обыграл «Минай» (1:0).
Единственный гол в поединке забил полузащитник львовян Алексей Довгий, который головой вогнал мяч в штангу, и от ноги Шемми Маембе сфера залетела в ворота.
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Источник — Sport.ua
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