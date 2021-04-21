ВИДЕО. Гол или автогол? Довгий сильнейшим ударом головой забил Минаю

Хавбек «Львова» отличился победным забитым мячом

  • 21.04.2021 15:45
  • 1149 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Гол или автогол? Довгий сильнейшим ударом головой забил Минаю
© ПФК Львов

В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги «Львов» минимально обыграл «Минай» (1:0).

Единственный гол в поединке забил полузащитник львовян Алексей Довгий, который головой вогнал мяч в штангу, и от ноги Шемми Маембе сфера залетела в ворота.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 21.04.2021 17:01
    0
    Гарний своячок зайшов!
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 21.04.2021 16:45
    0
    PFCLviv, 21.04.2021 16:14
    Гол Довгого чистенький! Це не автогол!
    я все розумію, але як там можна не побачити автогол?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:16
    -1
    Рикошет...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:14
    -1
    Гол Довгого чистенький! Це не автогол!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:13
    -1
    Тільки Львів! Тільки львів'яни !
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 21.04.2021 17:01
    0
    Гарний своячок зайшов!
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 21.04.2021 16:45
    0
    PFCLviv, 21.04.2021 16:14
    Гол Довгого чистенький! Це не автогол!
    я все розумію, але як там можна не побачити автогол?
    Ссылка
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