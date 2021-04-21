В матче 17-го тура Первой лиги Украины краматорский «Авангард» на своем поле обыграл «Кремень» из Кременчуга со счетом 2:1.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кремень.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Авангард Кр.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Авангард Кр.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Авангард Кр.
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Источник — Sport.ua
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