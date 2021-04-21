Крах мечтам о бронзе? Лидер Десны выбыл до конца сезона

Травма Филиппа Будковского оказалась довольно серьезной

  • 21.04.2021 13:48
  • 806 просмотров
  • 1 комментарий
Крах мечтам о бронзе? Лидер Десны выбыл до конца сезона
© ФК Десна Чернигов. Филипп Будковский

Черниговская «Десна» готовится к матчу со «Львовом» в Закарпатье. Футболисты «Десны» решили готовиться к гостевому матчу 23 тура УПЛ в гостиничном комплексе «Камелот», что в 10 километрах от Ужгорода.

Проведение спарринга не планировалось. В тренировочном лагере отсутствуют только Филипп Будковский, выбывший из-за травмы до конца сезона, и Андрей Тотовицкий, который восстанавливается после повреждения и на него главный тренер Александр Рябоконь сможет рассчитывать в майских матчах чемпионата УПЛ.

Зато вернулся в строй Владислав Калитвинцев, который уже третий день занимается в общей группе.

Напомним, что «Десна» пока занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.

В текущем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе черниговской команды провел 16 матчей и забил 6 мячей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Max30
    online
      Max30, 21.04.2021 14:20
    0
    Ну лидер это слишком
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 21.04.2021 14:20
    0
    Ну лидер это слишком
    Ссылка
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