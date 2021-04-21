Крах мечтам о бронзе? Лидер Десны выбыл до конца сезона

Черниговская «Десна» готовится к матчу со «Львовом» в Закарпатье. Футболисты «Десны» решили готовиться к гостевому матчу 23 тура УПЛ в гостиничном комплексе «Камелот», что в 10 километрах от Ужгорода.
Проведение спарринга не планировалось. В тренировочном лагере отсутствуют только Филипп Будковский, выбывший из-за травмы до конца сезона, и Андрей Тотовицкий, который восстанавливается после повреждения и на него главный тренер Александр Рябоконь сможет рассчитывать в майских матчах чемпионата УПЛ.
Зато вернулся в строй Владислав Калитвинцев, который уже третий день занимается в общей группе.
Напомним, что «Десна» пока занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.
В текущем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе черниговской команды провел 16 матчей и забил 6 мячей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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