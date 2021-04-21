Сергей РЕБРОВ: «Три чемпионских титула подряд - это невероятно!»

Украинский тренер завоевал третий титул чемпиона Венгрии

  • 21.04.2021 09:15
  • 1237 просмотров
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Три чемпионских титула подряд - это невероятно!»
© ФК Ференцварош

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв «Уйпешт» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).

Украинский тренер прокомментировал этот результат.

«Считаю, что это был один из лучших матчей «Ференцвароша» против «Уйпешта» в этом сезоне. Я видел в ребятах мотивацию, думаю, мы проанализировали и исправили ошибки, допущенные против «Кишварды». Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд - это невероятно!

Я не знаю, кто как отпразднует, поскольку есть ограничения, но игроки заслуживают празднования всей семьей. Нас ждет очень важный матч с «Фехерваром», обещаю, мы будем бойцами, но сейчас у ребят два выходных.

Я очень горжусь командой, я рад, что мы смогли это пережить. Помимо чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха на международном уровне. Здорово, что у нас хорошие взаимоотношения с болельщиками. Мы добились этих успехов вместе!», - сказал Ребров.

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Источник — ФК Ференцварош

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2021 09:45
    0
    Уже 5 раз был чемпионом 2 с Динамо 3 с Ференцварошем.
    Может стать самым титулованным украинским тренером.
    Серый только учится ещё.
    А опыт пипец Украина Аравия Венгрия.
    Круто
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 09:29
    +2
    Реброву респект, молодец!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 09:29
    +2
    Реброву респект, молодец!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2021 09:45
    0
    Уже 5 раз был чемпионом 2 с Динамо 3 с Ференцварошем.
    Может стать самым титулованным украинским тренером.
    Серый только учится ещё.
    А опыт пипец Украина Аравия Венгрия.
    Круто
    Ссылка
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