Барселона – Хетафе. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 31-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Хетафе»:

«В предыдущем туре чемпионата Испании «Барселона» в рамках знаменитого Эль Класико проиграла «Реалу» в Мадриде (2:1). Но затем в финале Кубка Короля в Севилье каталонцы обыграли крепкий «Атлетик» со счетом 4:0. Все четыре мяча «блаугранас» забили во второй половине встречи с 60-й по 72-ю минуты. Лионель Месси оформил дубль!

То есть, «Барса» в хорошем настроении подходит к игре с «Хетафе», который перед этой встречей отобрал очки у «Реала» (0:0). Кстати, «галактикос» два матча кряду играют 0:0. Перед этим они расписали мировую 0:0 с «Ливерпулем». Но сейчас говорим о «Барсе»!

«Барселона» имеет хорошие шансы на чемпионство Испании. «Блаугранас» могут зацепиться и обогнать «Атлетико», а также «Реал». Каталонцам нельзя терять очки, поэтому я поставлю на победу «Барселоны» в матче с «Хетафе», – сказал Козьбан.

Матч «Барселона» – «Хетафе» состоится 22 апреля. Начало встречи – в 23:00.