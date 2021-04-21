Барселона – Хетафе. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий «Сперанцы» сделал прогноз на матч 31-го тура Ла Лиги

  • 21.04.2021 05:40
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Барселона – Хетафе. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 31-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Хетафе»:

«В предыдущем туре чемпионата Испании «Барселона» в рамках знаменитого Эль Класико проиграла «Реалу» в Мадриде (2:1). Но затем в финале Кубка Короля в Севилье каталонцы обыграли крепкий «Атлетик» со счетом 4:0. Все четыре мяча «блаугранас» забили во второй половине встречи с 60-й по 72-ю минуты. Лионель Месси оформил дубль!

То есть, «Барса» в хорошем настроении подходит к игре с «Хетафе», который перед этой встречей отобрал очки у «Реала» (0:0). Кстати, «галактикос» два матча кряду играют 0:0. Перед этим они расписали мировую 0:0 с «Ливерпулем». Но сейчас говорим о «Барсе»! 

«Барселона» имеет хорошие шансы на чемпионство Испании. «Блаугранас» могут зацепиться и обогнать «Атлетико», а также «Реал». Каталонцам нельзя терять очки, поэтому я поставлю на победу «Барселоны» в матче с «Хетафе», – сказал Козьбан.

Матч «Барселона» – «Хетафе» состоится 22 апреля. Начало встречи – в 23:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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