ВИДЕО. Как Аякс выиграл Кубок Нидерландов, вырвав победу в финале у Витесса

18 апреля в Роттердаме состоялся финал Кубка Нидерландов, в котором «Аякс» одержал победу над «Витессом» (2:1).
На 90-й минуте точный удар Давида Нереса принес амстердамскому клубу вторую подряд победу в Кубке Нидерландов. Теперь «Аякс» – уже 20-кратный обладатель Кубка страны.
Кубок Нидерландов. Финал
«Аякс» – «Витесс» – 2:1
Голы: Гравенберх, 23, Нерес, 90+1 – Опенда, 30.
🎵 CAMPEONES OLÉ OLÉ OLÈ 🎶#ajavit 🏆 pic.twitter.com/3SHP9fCShy— AFC Ajax (@AFCAjax) April 18, 2021
🏆🏆🏆🏆🏆— AFC Ajax (@AFCAjax) April 18, 2021
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🏆🏆🏆🏆🏆#ajavit
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Источник — Sport.ua
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