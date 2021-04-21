Александрия – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий «Сперанцы» сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Украины

  • 21.04.2021 04:59
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Александрия – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Александрия

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Украины «Александрия» – «Заря».

«Обе команды накануне проиграли в матчах УПЛ. Александрийцы уступили на выезде «Львову» (1:3), а луганчане проиграли в Полтаве «Ворскле» (2:4). На пути в полуфинал Кубка Украины «Александрия» победила в серии пенальти «Днепр-1» (1:1, пен – 4:3), а «Заря» выиграла у «Вереса» (2:1).

Сложно будет «Заре», но я поставлю на проход в финал команды Виктора Скрипника. Действительно, «Александрия» – хорошая команда, которая играет дома. Но, мне кажется, все-таки, «Заря» должна пройти. Моя ставка – проход в финал «Зари», – сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Заря» состоится 21 апреля. Начало встречи – в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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