ХЕНДЕРСОН: «Игрокам Ливерпуля не нравится идея турнира Суперлиги»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал новости по Европейской Суперлиге:

«Нам не нравится идея этого турнира. Мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна».

ОФИЦИАЛЬНО. Все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги