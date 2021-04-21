ХЕНДЕРСОН: «Игрокам Ливерпуля не нравится идея турнира Суперлиги»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал новости по Европейской Суперлиге:
«Нам не нравится идея этого турнира. Мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.
Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна».
ОФИЦИАЛЬНО. Все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги
April 20, 2021
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Источник — Twitter
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