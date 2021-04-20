Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля украинка Марта Костюк (№85 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
Во втором круге соперницей украинки станет Дарья Касаткина из России (№37 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Дияс – Канепи. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница встречи сразится с Ван Цян из Китая (№50 WTA) или Аной Конюх из Хорватии (№241 WTA).
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Источник — Sport.ua
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