ВИДЕО. Чеферин призвал английские клубы изменить решение

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, как важно единство европейского футбола в борьбе с пандемией COVID-19 и планами по учреждению Европейской Суперлиги.
Выступая во вторник перед делегатами 45-го Конгресса УЕФА в Монтре, Чеферин призвал к сплоченным действиям, чтобы предотвратить «попытки дестабилизировать наш футбол, предпринятые малой группой лиц, настроенных проигнорировать и раздавить наши общие ценности».
Чеферин начал ежегодный обзор с того, что отметил сплоченную реакцию УЕФА и широкого европейского футбольного сообщества на беспрецедентные трудности - кризис COVID-19. В числе прочих президент УЕФА поблагодарил ФИФА, другие континентальные футбольные федерации, национальные ассоциации, клубы, лиги, профсоюзы футболистов, болельщиков и государственные власти за совместный поиск решений, которые позволили европейскому футболу превозмочь множество проблем.
Источник — Sport.ua
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«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в третий раз подряд.
Его возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, также в нем выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
В матче 30-го тура «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» и досрочно завоевал чемпионство.
«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в третий раз подряд.
Его возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, также в нем выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
В матче 30-го тура «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» и досрочно завоевал чемпионство.
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