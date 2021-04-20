ВИДЕО. Чеферин призвал английские клубы изменить решение

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, как важно единство европейского футбола в борьбе с пандемией COVID-19 и планами по учреждению Европейской Суперлиги.



Выступая во вторник перед делегатами 45-го Конгресса УЕФА в Монтре, Чеферин призвал к сплоченным действиям, чтобы предотвратить «попытки дестабилизировать наш футбол, предпринятые малой группой лиц, настроенных проигнорировать и раздавить наши общие ценности».



Чеферин начал ежегодный обзор с того, что отметил сплоченную реакцию УЕФА и широкого европейского футбольного сообщества на беспрецедентные трудности - кризис COVID-19. В числе прочих президент УЕФА поблагодарил ФИФА, другие континентальные футбольные федерации, национальные ассоциации, клубы, лиги, профсоюзы футболистов, болельщиков и государственные власти за совместный поиск решений, которые позволили европейскому футболу превозмочь множество проблем.