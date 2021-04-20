ВИДЕО. Чеферин призвал английские клубы изменить решение

Президент УЕФА не хочет, чтобы отдельные клубы дестабилизировали футбол

  • 20.04.2021 22:48
  • 901 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Чеферин призвал английские клубы изменить решение
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, как важно единство европейского футбола в борьбе с пандемией COVID-19 и планами по учреждению Европейской Суперлиги.
 
Выступая во вторник перед делегатами 45-го Конгресса УЕФА в Монтре, Чеферин призвал к сплоченным действиям, чтобы предотвратить «попытки дестабилизировать наш футбол, предпринятые малой группой лиц, настроенных проигнорировать и раздавить наши общие ценности».
 
Чеферин начал ежегодный обзор с того, что отметил сплоченную реакцию УЕФА и широкого европейского футбольного сообщества на беспрецедентные трудности - кризис COVID-19. В числе прочих президент УЕФА поблагодарил ФИФА, другие континентальные футбольные федерации, национальные ассоциации, клубы, лиги, профсоюзы футболистов, болельщиков и государственные власти за совместный поиск решений, которые позволили европейскому футболу превозмочь множество проблем.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    лом
      лом, 20.04.2021 23:03
    0
    их проблемы)))
    «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в третий раз подряд.
    Его возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, также в нем выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
    В матче 30-го тура «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» и досрочно завоевал чемпионство.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 23:01
    0
    Такая речь, мог бы и наизусть выучить, Чеферин ну WTF? От лица футбола же говоришь...
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 23:03
    0
    их проблемы)))
    «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в третий раз подряд.
    Его возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, также в нем выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
    В матче 30-го тура «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» и досрочно завоевал чемпионство.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 23:01
    0
    Такая речь, мог бы и наизусть выучить, Чеферин ну WTF? От лица футбола же говоришь...
    Ссылка
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