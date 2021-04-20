Агробизнес – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Украины

  • 20.04.2021 20:31
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Агробизнес – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Украины «Агробизнес» – «Динамо».

«Агробизнес» из Волочиска под руководством Александра Чижевского в матчах 1/8 и 1/4 финала Кубка Украины не пропустил мячей в свои ворота. «Агрономы» обыграли «Ворсклу» 1:0 и с таким же счетом, правда, в дополнительное время они сенсационно победили именитый «Шахтер». Это нельзя назвать случайностью. Это системная закономерность командной организации игры. Футболисты из Волочиска после победы над «горняками» обыграли 4:1 херсонский «Кристалл» в гостях. Но затем неожиданно в пяти турах подряд они не побеждают. «Агрономы» проиграли 1:2 «Металлисту 1925» и четырежды сыграли вничью. В итоге они опустились на четвертое место. А рядом с ними на 5-м и 6-м местах находятся еще «Волынь» и «Николаев», которые также претендуют на место в первой тройке. 

Но на данный момент «Агробизнес» думает не о турнирных очках, а о полуфинале Кубка Украины с динамовцами Киева. «Агрономы» хотят сотворить еще одну сенсацию, но в данной ситуации сделать это чрезвычайно сложно, так как киевляне планируют выиграть все турниры внутри Украины. У «Динамо» уже Суперкубок на руках, и они уже чемпионы УПЛ. Не нужно лукавить и говорить, что теоретически еще можно что-то изменить. Здесь только можно поздравить «Динамо» с заслуженным чемпионством, которое киевляне себе вернули через пять лет! В этой ситуации динамовцам необходим еще Кубок страны. Кстати в четвертьфинале киевляне достаточно сложно сыграли против «Колоса» и лишь в серии пенальти прошли коваливцев. 

Динамовцы не остановятся и не расслабятся. Они будут очень мотивированы, сконцентрированы и дисциплинированы в каждом поединке. О недооценке соперника не может быть и речи. Мирча Луческу найдет нужные слова и мотивацию для всех футболистов. Тем более многие из них являются кандидатами в национальные сборные и они хотят принять участие в Евро.

А у ребят из Волочиска своя мотивация – пройти очередного супергранда и показать себя в этом матче во всей красе, а также побороться за Кубок страны с возможным участием в еврокубках. Для этого им всем нужно сыграть лучший матч в своей жизни и при этом иметь большую благосклонность госпожи Фортуны! Я желаю хорошей качественной кубковой игры обеим командам. Помните, что Кубок ценит сильных и смелых. Все в ваших руках, ногах и головах», - сказал Грозный.    

Матч «Агробизнес» – «Динамо» состоится 21-го апреля. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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