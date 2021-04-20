ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла решение по поводу участия в Суперлиге

На официальном сайте команды Паулу Фонсеки опубликовано заявление

  • 20.04.2021 20:38
  • 6539 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла решение по поводу участия в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Итальянская «Рома», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, официально отказалась принимать участие в Европейской Суперлиге.

На официальном сайте римлян опубликовано заявление по поводу невозможности участия «Ромы» в турнире:

«Рома» категорически против этой закрытой системы, ведь она в корне противоречит духу игры, которую все мы любим. Определенные вещи важнее денег, и мы по-прежнему твердо привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех.

Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Серией А, итальянской федерацией, Ассоциацией европейских клубов и УЕФА для роста и развития футбола в Италии и во всем мире. Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рома

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 21:33
    0
    что слышно от "Пармы"?)))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 21:08
    +4
    KARABAS55, 20.04.2021 20:56
    ))) РОМА в супер лиге, это уже такой стёб.
    Рома , Наполи и Аталанта в ЛЧ на следующий год
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.04.2021 21:04
    +5
    Для Ромы, кстати, сейчас ЛЧ светит по ярче, чем до этого замеса...
    Ссылка
    vasya44
      vasya44, 20.04.2021 20:58
    +4
    Быстро уловили,молодцы.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.04.2021 20:56
    0
    ))) РОМА в супер лиге, это уже такой стёб.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 20:52
    +6
    ua-goahead, 20.04.2021 20:52
    Правильно. Хоч їх певно й не запрошували, але з подібними заявами мають виступити сотні європейських клубів.
    В том числе Агробизнес и Минай.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.04.2021 20:52
    +6
    Правильно. Хоч їх певно й не запрошували, але з подібними заявами мають виступити сотні європейських клубів.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 20:52
    +6
    ua-goahead, 20.04.2021 20:52
    Правильно. Хоч їх певно й не запрошували, але з подібними заявами мають виступити сотні європейських клубів.
    В том числе Агробизнес и Минай.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.04.2021 20:52
    +6
    Правильно. Хоч їх певно й не запрошували, але з подібними заявами мають виступити сотні європейських клубів.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.04.2021 21:04
    +5
    Для Ромы, кстати, сейчас ЛЧ светит по ярче, чем до этого замеса...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 21:08
    +4
    KARABAS55, 20.04.2021 20:56
    ))) РОМА в супер лиге, это уже такой стёб.
    Рома , Наполи и Аталанта в ЛЧ на следующий год
    Ссылка
    vasya44
      vasya44, 20.04.2021 20:58
    +4
    Быстро уловили,молодцы.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 21:33
    0
    что слышно от "Пармы"?)))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.04.2021 20:56
    0
    ))) РОМА в супер лиге, это уже такой стёб.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности