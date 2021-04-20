ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла решение по поводу участия в Суперлиге

Итальянская «Рома», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, официально отказалась принимать участие в Европейской Суперлиге.
На официальном сайте римлян опубликовано заявление по поводу невозможности участия «Ромы» в турнире:
«Рома» категорически против этой закрытой системы, ведь она в корне противоречит духу игры, которую все мы любим. Определенные вещи важнее денег, и мы по-прежнему твердо привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех.
Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Серией А, итальянской федерацией, Ассоциацией европейских клубов и УЕФА для роста и развития футбола в Италии и во всем мире. Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать».
Источник — ФК Рома
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