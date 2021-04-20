Дарио Срна подарил детям форму Шахтера

Комплекты формы от Дарио получили участники «Давай, играй!» в городах на линии разграничения – Попасной, Врубовке и Камышевахе. Два последних населенных пункта только присоединились к проекту: там отсутствуют современные площадки и не было футбольной секции как таковой. Теперь во Врубовке и Камышевахе тренируются порядка 100 детей.



Также часть комплектов формы от Дарио Срны, когда появится такая возможность, будет передана детям в Донецк.



– Стараюсь помогать детям, которые находятся в тяжелой ситуации. Никогда не забываем этот край, этот регион. К сожалению, ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Стараемся радовать наших болельщиков, которые остались там, – сказал Дарио Срна. – Я всегда буду дарить детям от сердца хорошие подарки, футболки, мячи – то, что я могу. Я вырос там как человек и как футболист, этот край много мне дал. Я сыграл там в Лиге чемпионов в первый раз, стал капитаном команды. И я всегда чувствовал поддержку Донецка, Донбасса, болельщиков «Шахтера»! Отношусь к этому делу очень эмоционально.



Отметим, что ранее в рамках своего проекта Darijo 33 Срна подарил порядка 500 комплектов формы «Шахтера» детским любительским командам из разных городов Украины.