Лопатецкая выиграла первый матч на турнире в Турции

Дарья стартовала с победы

  • 20.04.2021 19:42
  • 636 просмотров
  • 2 комментария
Лопатецкая выиграла первый матч на турнире в Турции
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая уверенно стартовала на 15-тысячнике ITF в Анталье.
 
В матче первого круга украинка, которая получила второй номер посева, одолела чешку Дарью Видманову.
 
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Дарья Видманова (Чехия) – 6:1, 6:4
 
В следующем раунде соперницей украинки будет итальянка Нурия Бранкаччо или Марго Рувруа из Франции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 20.04.2021 20:30
    +2
    Молодець, Даша! Бажаю швидше відновитись і повернутись хоча б на свій попередній рівень.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.04.2021 20:06
    +2
    Как то я подзабыл уже про Дашу
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 20.04.2021 20:30
    +2
    Молодець, Даша! Бажаю швидше відновитись і повернутись хоча б на свій попередній рівень.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 20.04.2021 20:06
    +2
    Как то я подзабыл уже про Дашу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности