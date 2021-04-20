Лопатецкая выиграла первый матч на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая уверенно стартовала на 15-тысячнике ITF в Анталье.



В матче первого круга украинка, которая получила второй номер посева, одолела чешку Дарью Видманову.



Анталья. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Дарья Видманова (Чехия) – 6:1, 6:4



В следующем раунде соперницей украинки будет итальянка Нурия Бранкаччо или Марго Рувруа из Франции.