Стаховский удачно стартовал на челленджере в Риме

Украинец выиграл первый матч основной сетки

  • 20.04.2021 19:26
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Стаховский удачно стартовал на челленджере в Риме
© ФТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№211 ATP) выиграл стартовый матч на челленджере в Риме.
 
В первом раунде соревнований в Италии украинец одолел Матиаса Бурга из Франции (№192 ATP).
 
Рим. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 6:4, 3:6, 7:5
 
Во следующем раунде Стаховский сыграет с победителем встречи Лоренцо Джустино (№179 ATP) - Филипп Хорански (№178 ATP).

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Источник — Sport.ua

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