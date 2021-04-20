Стаховский удачно стартовал на челленджере в Риме

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№211 ATP) выиграл стартовый матч на челленджере в Риме.
В первом раунде соревнований в Италии украинец одолел Матиаса Бурга из Франции (№192 ATP).
Рим. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 6:4, 3:6, 7:5
Во следующем раунде Стаховский сыграет с победителем встречи Лоренцо Джустино (№179 ATP) - Филипп Хорански (№178 ATP).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.