Игорь ЦЫГАНЫК: «Насколько я знаю, Шахтер договорился с Де Дзерби»

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» уже договорился с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который заменит Луиша Каштру.

«Что касается Де Дзерби, то это правда, переговоры идут. Уже даже договорились, насколько я знаю. Пока не объявляют об уходе Каштру. Думаю, эта идея - это инициатива Дарио Срна».

«Мне кажется, у него будет возможность получить свой вотум доверия в «Шахтере». Я думаю, что Де Дзерби - инициатива именно Дарио», - сказал Цыганык.

Контракт Де Дзерби с «Сассуоло» завершается летом этого года, а ранее тренер говорил, что готов к новому вызову в карьере.