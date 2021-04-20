Игорь ЦЫГАНЫК: «Насколько я знаю, Шахтер договорился с Де Дзерби»

Пока тренером остается Каштру

  • 20.04.2021 18:33
  • 3845 просмотров
  • 17 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Насколько я знаю, Шахтер договорился с Де Дзерби»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» уже договорился с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который заменит Луиша Каштру.

«Что касается Де Дзерби, то это правда, переговоры идут. Уже даже договорились, насколько я знаю. Пока не объявляют об уходе Каштру. Думаю, эта идея - это инициатива Дарио Срна».

«Мне кажется, у него будет возможность получить свой вотум доверия в «Шахтере». Я думаю, что Де Дзерби - инициатива именно Дарио», - сказал Цыганык.

Контракт Де Дзерби с «Сассуоло» завершается летом этого года, а ранее тренер говорил, что готов к новому вызову в карьере.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 20:00
    0
    Грифон и..от,как это раз в пять лет Золото выигрывать не стыдно вам
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
    online
      ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 19:59
    -1
    Хороший тренер,ДерЬнамо КыЕф будет снова otpederasino)))
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:57
    -2
    тоді може взагалі КУ і супер кубок скасувати?
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:54
    -2
    Грифон и..от ,как это раз в пять лет выиграть после +23 сильно радовался убогий
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:47
    -2
    да да, ви так завжди кажете коли програєте
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:45
    -1
    КУ грифон ты точно мозги пропил на Гома/пати,нах тот кому кубок ,чемпионство везде и всегда главное а у вас оно раз в пять лет ,так что грифон с о с- и молча убогий
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:43
    -1
    да да, фізрук ваш багато КУ виграв
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:41
    -2
    Грифон п.. др ,раз в пять лет для вас успех ,будете теперь раз в 10 лет за 12 лет мля 3 е чемпонство У дреснвого дынамо ,ты что там перепил на гома/пати забыл уже
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:38
    +1
    тупенький максик, походу циган у нас залишеться, а у вас новий тренер буде, буде нову команду будувать і як ви виграєте? мені цікаві спортивні теми, а не гомосяцькі
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 20.04.2021 19:37
    -4
    Прихвостень динамовский конечно тот ещё источник... но было бы круто
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:35
    -4
    Грифон и..от,ты уже отпраздновал чемпионство раз в пять лет дынамо дреснявого ,говорят там Жекадыркафан замутил движуху в нетрадицином клубе ,ты в костюме золушки был
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:30
    +2
    grifon, 20.04.2021 19:28
    а чому не Моур?
    Тому, що тоді Ахметов буде милостиню просити.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:28
    0
    а чому не Моур?
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 19:20
    -1
    Ну хотябы не португалец
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 18:55
    0
    Де Дзербі де?
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 20.04.2021 18:40
    +1
    А с Суперлигой они не договорились?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 18:39
    +1
    Краще треба було домовлятися з Серсе Космі, тренером "Кротоне". 😀
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:30
    +2
    grifon, 20.04.2021 19:28
    а чому не Моур?
    Тому, що тоді Ахметов буде милостиню просити.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:38
    +1
    тупенький максик, походу циган у нас залишеться, а у вас новий тренер буде, буде нову команду будувать і як ви виграєте? мені цікаві спортивні теми, а не гомосяцькі
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 20.04.2021 18:40
    +1
    А с Суперлигой они не договорились?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 18:39
    +1
    Краще треба було домовлятися з Серсе Космі, тренером "Кротоне". 😀
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 20:00
    0
    Грифон и..от,как это раз в пять лет Золото выигрывать не стыдно вам
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.04.2021 19:28
    0
    а чому не Моур?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 18:55
    0
    Де Дзербі де?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности