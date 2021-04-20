Игорь ЦЫГАНЫК: «Насколько я знаю, Шахтер договорился с Де Дзерби»

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» уже договорился с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который заменит Луиша Каштру.
«Что касается Де Дзерби, то это правда, переговоры идут. Уже даже договорились, насколько я знаю. Пока не объявляют об уходе Каштру. Думаю, эта идея - это инициатива Дарио Срна».
«Мне кажется, у него будет возможность получить свой вотум доверия в «Шахтере». Я думаю, что Де Дзерби - инициатива именно Дарио», - сказал Цыганык.
Контракт Де Дзерби с «Сассуоло» завершается летом этого года, а ранее тренер говорил, что готов к новому вызову в карьере.
Источник — Циганик LIVE
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