Андреа ПИРЛО: «Аньелли говорил с Юве о Суперлиге. Но мы боремся за ЛЧ»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что у клуба нет никаких планов покидать Лигу чемпионов, несмотря на то, что президент Андреа Аньелли является одним из инициаторов Суперлиги.

«Аньелли в общих чертах сегодня рассказал команде о проекте Суперлиги. В детали не вдавался, но объяснил кое-какие вещи. Лучше спрашивать не меня, а его. Он это организует».

«Что касается «Ювентуса», то команда сконцентрирована на том, чтобы выйти в Лигу чемпионов нового сезона», - сказал Пирло.

Сейчас туринцы занимает 4-е место в чемпионате Италии.