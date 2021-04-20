Андреа ПИРЛО: «Аньелли говорил с Юве о Суперлиге. Но мы боремся за ЛЧ»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что у клуба нет никаких планов покидать Лигу чемпионов, несмотря на то, что президент Андреа Аньелли является одним из инициаторов Суперлиги.
«Аньелли в общих чертах сегодня рассказал команде о проекте Суперлиги. В детали не вдавался, но объяснил кое-какие вещи. Лучше спрашивать не меня, а его. Он это организует».
«Что касается «Ювентуса», то команда сконцентрирована на том, чтобы выйти в Лигу чемпионов нового сезона», - сказал Пирло.
Сейчас туринцы занимает 4-е место в чемпионате Италии.
Источник — Football-Italia
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