Вице-президент Агробизнеса: «Мы сыграли в Кубке 4 матча, а Динамо - один»

Андрей Донец недоволен тем, что киевляне начинали сразу с четвертьфинала

  • 20.04.2021 17:27
  • 1967 просмотров
  • 9 комментариев
Вице-президент Агробизнеса: «Мы сыграли в Кубке 4 матча, а Динамо - один»
© facebook.com/fcab.com.ua

Вице-президент «Агробизнеса» Андрей Донец перед полуфиналом Кубка Украины против «Динамо» рассказал о ситуации в команде, а также выразил недовольство регламентом.

В нынешнем сезоне финалисты прошлого Кубка Украины «Динамо» и «Шахтер» начинали сразу с 1/4 финала.

«Настроение боевое, готовимся в обычном режиме, так как понимаем, что в полуфинале Кубка Украины будем встречаться с без пяти минут с чемпионом Украины. Да, у нас есть потери в команде. С точки зрения регламента Кубка Украины не очень справедливо то, что до полуфинала мы прошли разный путь с «Динамо»: мы сыграли 4 матча, а киевляне всего один».

«У нас не смогут сыграть 5 игроков основного состава: вратарь, два центральных и левый защитники и два опорных полузащитника. Мы ослаблены, но будет шанс у других футболистов проявить себя. В этой игре мы будем биться и постараемся добыть нужный нам результат. Конечно, мы готовы сотворить еще одну сенсацию, но это футбол, все решится на футбольном поле. Я не думаю, что «Динамо» нас может недооценить после того, как мы обыграли «Шахтер» в 1/4 финала».

«В связи с пандемией коронавируса мы не можем заполнить стадион на 100%. Мы сможем пустить на трибуны только 25%, поэтому много людей посмотрят этот матч по телевизору», — сказал Донец.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Fitness063
    online
      Fitness063, 20.04.2021 18:22
    +1
    Не справедливо ДК играло еврокубках а Агробизнес нет
    или так- Агробизнес 5 игра кубоккрааины а Динамо если не ошибаюсь 15 матчей еврокубков только
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 18:21
    0
    bonv, 20.04.2021 18:08
    Битися не треба - грайте у футбол
    Смотря сколько заплатит Суркис, если мало, то Агробизнес сломает несколько игроков Динамо.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 20.04.2021 18:18
    -1
    Общее количество игр участников еврокубков намного больше и сложнее, чем у Агробизнеса с КУ. Пусть сам попробует поиграть в режиме "два матча в неделю", надолго его хватит?
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 18:09
    -1
    Ещё один вощомнил себя шейхом и что у него Манчестер Сити а деревенский сброд
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    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 18:08
    +2
    Битися не треба - грайте у футбол
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 20.04.2021 18:04
    +1
    он прав что получается несправедливо, одни до полуфинала могут нахвататься карточек а топ клубы не могут, для справедливости в полуфинале надо просто аннулировать жёлтые, как это уже делают во время "больших" турниров...
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:58
    +2
    KREKER, 20.04.2021 17:45
    Жодної логіки в твоєму пості, як на мене. Аргументувати зможеш, про 50 лєт?
    Что-то слышал про теорию вероятности? Какова вероятность что Агробизнес дойдет до полуфинала если он будет начинать играть с командами второй лиги или же сразу с Динамо? Надеюсь с задачкой справишься сам
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 20.04.2021 17:45
    -3
    Жодної логіки в твоєму пості, як на мене. Аргументувати зможеш, про 50 лєт?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:33
    +10
    Если бы такие клубы как Динамо начинали с самой ранней стадии, то такие клубы как Агробизнес раз в 50 лет выходили бы в полуфинал
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:33
    +10
    Если бы такие клубы как Динамо начинали с самой ранней стадии, то такие клубы как Агробизнес раз в 50 лет выходили бы в полуфинал
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 18:08
    +2
    Битися не треба - грайте у футбол
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:58
    +2
    KREKER, 20.04.2021 17:45
    Жодної логіки в твоєму пості, як на мене. Аргументувати зможеш, про 50 лєт?
    Что-то слышал про теорию вероятности? Какова вероятность что Агробизнес дойдет до полуфинала если он будет начинать играть с командами второй лиги или же сразу с Динамо? Надеюсь с задачкой справишься сам
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 20.04.2021 18:22
    +1
    Не справедливо ДК играло еврокубках а Агробизнес нет
    или так- Агробизнес 5 игра кубоккрааины а Динамо если не ошибаюсь 15 матчей еврокубков только
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 20.04.2021 18:04
    +1
    он прав что получается несправедливо, одни до полуфинала могут нахвататься карточек а топ клубы не могут, для справедливости в полуфинале надо просто аннулировать жёлтые, как это уже делают во время "больших" турниров...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 18:21
    0
    bonv, 20.04.2021 18:08
    Битися не треба - грайте у футбол
    Смотря сколько заплатит Суркис, если мало, то Агробизнес сломает несколько игроков Динамо.
    Ссылка
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