Вице-президент Агробизнеса: «Мы сыграли в Кубке 4 матча, а Динамо - один»

Вице-президент «Агробизнеса» Андрей Донец перед полуфиналом Кубка Украины против «Динамо» рассказал о ситуации в команде, а также выразил недовольство регламентом.

В нынешнем сезоне финалисты прошлого Кубка Украины «Динамо» и «Шахтер» начинали сразу с 1/4 финала.

«Настроение боевое, готовимся в обычном режиме, так как понимаем, что в полуфинале Кубка Украины будем встречаться с без пяти минут с чемпионом Украины. Да, у нас есть потери в команде. С точки зрения регламента Кубка Украины не очень справедливо то, что до полуфинала мы прошли разный путь с «Динамо»: мы сыграли 4 матча, а киевляне всего один».

«У нас не смогут сыграть 5 игроков основного состава: вратарь, два центральных и левый защитники и два опорных полузащитника. Мы ослаблены, но будет шанс у других футболистов проявить себя. В этой игре мы будем биться и постараемся добыть нужный нам результат. Конечно, мы готовы сотворить еще одну сенсацию, но это футбол, все решится на футбольном поле. Я не думаю, что «Динамо» нас может недооценить после того, как мы обыграли «Шахтер» в 1/4 финала».

«В связи с пандемией коронавируса мы не можем заполнить стадион на 100%. Мы сможем пустить на трибуны только 25%, поэтому много людей посмотрят этот матч по телевизору», — сказал Донец.