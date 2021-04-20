«Вы или здесь, или там». ФИФА готова наказывать клубы Суперлиги

Джанни Инфантино высказался о создании Суперлиги

  • 20.04.2021 14:29
  • 2540 просмотров
  • 1 комментарий
«Вы или здесь, или там». ФИФА готова наказывать клубы Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что клубам Суперлиги стоит поскорее определиться со своим окончательным выбором.

Инфантино намекнул на возможную дисквалификацию из турниров ФИФА и УЕФА.

«ФИФА совершенно не согласна с Суперлигой. Вчера мы слышали слова про войну, преступления, ложь и все остальное, что теперь связывают с футболом. Мы не можем одобрять Суперлигу. Это просто закрытый магазин. Бегство из текущих футбольных организаций».

«И хочу сказать, что клубы Суперлиги должны быть готовы жить с последствиями. Захотели идти своим путем - вы несете ответственность за свой выбор. Вы или здесь (с УЕФА и ФИФА - прим.), или там. Нельзя быть наполовину здесь, наполовину там. Подумайте об этом», - сказал Инфантино.

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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 20.04.2021 15:17
    0
    А в чому проблема на клубному рівні свій вибір вони зробили - СУПРЕР ЛІГА , а за свої збврні мають право виступати на світових та європейських першостях.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 20.04.2021 15:17
    0
    А в чому проблема на клубному рівні свій вибір вони зробили - СУПРЕР ЛІГА , а за свої збврні мають право виступати на світових та європейських першостях.
    Ссылка
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