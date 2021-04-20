«Вы или здесь, или там». ФИФА готова наказывать клубы Суперлиги

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что клубам Суперлиги стоит поскорее определиться со своим окончательным выбором.

Инфантино намекнул на возможную дисквалификацию из турниров ФИФА и УЕФА.

«ФИФА совершенно не согласна с Суперлигой. Вчера мы слышали слова про войну, преступления, ложь и все остальное, что теперь связывают с футболом. Мы не можем одобрять Суперлигу. Это просто закрытый магазин. Бегство из текущих футбольных организаций».

«И хочу сказать, что клубы Суперлиги должны быть готовы жить с последствиями. Захотели идти своим путем - вы несете ответственность за свой выбор. Вы или здесь (с УЕФА и ФИФА - прим.), или там. Нельзя быть наполовину здесь, наполовину там. Подумайте об этом», - сказал Инфантино.