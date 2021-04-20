Президент УЕФА: «Евро-2020 покажет, что Европа пережила пандемию»

Президент УЕФА Александер Чеферин во время конгресса УЕФА отметил, что Евро-2020 станет хорошей возможностью показать, что Европа пережила пандемию коронавируса.

«Мы готовы к будущим испытаниям. Евро-2020 станет отличной возможностью показать, что Европа пережила пандемию коронавируса.

Я уверен, что все будет в порядке, так как мы играем с минувшего августа, и 95% матчей прошло без проблем. Это похоже на настоящее чудо. Думаю, что большинство болельщиков к июню будут вакцинированы. На турнире будут обеспечены все медицинские меры безопасности», — сказал Чеферин.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен с лета 2020 на лето 2021 года. Чемпионат должен пройти с 11 июня по 11 июля.