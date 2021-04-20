МИЛЕВСКИЙ: «Ярмоленко ожидал, что в Боруссии будет космос. А на деле...»

Украинский вингер ждал большего от знаменитого немецкого клуба

  • 20.04.2021 13:44
  • 5028 просмотров
  • 7 комментариев
МИЛЕВСКИЙ: «Ярмоленко ожидал, что в Боруссии будет космос. А на деле...»
© ФК Минай. Артем Милевский

36-летний украинский форвард «Миная» Артем Милевский рассказал о впечатлениях украинского вингера Андрея Ярмоленко от дортмундской «Боруссии».

«Ярмола… Когда он только поехал в «Боруссию» Дортмунд, я ему тоже звонил и спрашивал, мол, ну как там? Интересно же, какой уровень, что.

И он сказал, что ожидал большего. Что уровень будет — космос. А так, на самом деле, больше какие-то психологические моменты», — рассказал Милевский.

Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в августе 2017 года за €25 миллионов. Летом 2018 года Ярмоленко стал игроком лондонского «Вест Хэма».

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Источник — Миля

(18 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 15:26
    0
    BekXanov, 20.04.2021 14:04
    Что значит космос?Уровень чемпионатов грандиозно разный полные трибуны и огромный накал матчей.Отличные поля базы и условия.Чего ждал Ярмола золотой автобус на каждую тренировку или что?Что за дичь колхозная !
    Видно не так уж грандиозно разный! Не было бы кризиса 2014-2015 гг., были бы Металлист, Днепр, Карпаты. УПЛ не так плоха как кажется!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2021 14:21
    -1
    Комментатор позабыл в каком шлаке оказался опосля дк
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 14:16
    +4
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 20.04.2021 13:54
    Желтизна она такая! Забыли у Алиева спросить как там дела у Андрюхи.
    спросить у Алиева, что думает Милевский о впечатлениях Ярмоленко от Боруссии
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 14:06
    +8
    Ярмоленко один из немногих испытал на себе футбол мирового уровня. Две лучшие топ лиги. У нас таких игроков, можно посчитать на пальцах двух рук.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 20.04.2021 14:04
    +2
    Что значит космос?Уровень чемпионатов грандиозно разный полные трибуны и огромный накал матчей.Отличные поля базы и условия.Чего ждал Ярмола золотой автобус на каждую тренировку или что?Что за дичь колхозная !
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 20.04.2021 13:54
    +4
    Муґунот Уух, 20.04.2021 13:47
    а самогоЯрмоленео нельзя о его впечатлениях распросить？надо в вольном пересказе Милевского？
    Желтизна она такая! Забыли у Алиева спросить как там дела у Андрюхи.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 13:47
    +6
    а самогоЯрмоленео нельзя о его впечатлениях распросить？надо в вольном пересказе Милевского？
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 14:06
    +8
    Ярмоленко один из немногих испытал на себе футбол мирового уровня. Две лучшие топ лиги. У нас таких игроков, можно посчитать на пальцах двух рук.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 13:47
    +6
    а самогоЯрмоленео нельзя о его впечатлениях распросить？надо в вольном пересказе Милевского？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 14:16
    +4
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 20.04.2021 13:54
    Желтизна она такая! Забыли у Алиева спросить как там дела у Андрюхи.
    спросить у Алиева, что думает Милевский о впечатлениях Ярмоленко от Боруссии
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 20.04.2021 13:54
    +4
    Муґунот Уух, 20.04.2021 13:47
    а самогоЯрмоленео нельзя о его впечатлениях распросить？надо в вольном пересказе Милевского？
    Желтизна она такая! Забыли у Алиева спросить как там дела у Андрюхи.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 20.04.2021 14:04
    +2
    Что значит космос?Уровень чемпионатов грандиозно разный полные трибуны и огромный накал матчей.Отличные поля базы и условия.Чего ждал Ярмола золотой автобус на каждую тренировку или что?Что за дичь колхозная !
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 15:26
    0
    BekXanov, 20.04.2021 14:04
    Что значит космос?Уровень чемпионатов грандиозно разный полные трибуны и огромный накал матчей.Отличные поля базы и условия.Чего ждал Ярмола золотой автобус на каждую тренировку или что?Что за дичь колхозная !
    Видно не так уж грандиозно разный! Не было бы кризиса 2014-2015 гг., были бы Металлист, Днепр, Карпаты. УПЛ не так плоха как кажется!
    Ссылка
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