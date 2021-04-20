МИЛЕВСКИЙ: «Ярмоленко ожидал, что в Боруссии будет космос. А на деле...»

36-летний украинский форвард «Миная» Артем Милевский рассказал о впечатлениях украинского вингера Андрея Ярмоленко от дортмундской «Боруссии».

«Ярмола… Когда он только поехал в «Боруссию» Дортмунд, я ему тоже звонил и спрашивал, мол, ну как там? Интересно же, какой уровень, что.

И он сказал, что ожидал большего. Что уровень будет — космос. А так, на самом деле, больше какие-то психологические моменты», — рассказал Милевский.

Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в августе 2017 года за €25 миллионов. Летом 2018 года Ярмоленко стал игроком лондонского «Вест Хэма».