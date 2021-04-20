Бельерин ждет предложения от ПСЖ

26-летний испанский правый защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин ждет, когда парижский ПСЖ сделает «канонирам» предложение о выкупе его контракта.
Бельерин находится в системе «Арсенала» с лета 2011 года, перейдя из юношеской команды «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за «канониров» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Контракт Эктора с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
В активе Бельерина 4 матча за национальную сборную Испании.
Источник — Sport.es
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