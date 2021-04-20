В поединке 18-го тура группы «А» Второй лиги Украины «Карпаты» Галич дома обыграли Луцкую «Волынь-2» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Карпаты» Галич — «Волынь-2» — 2:0
Голы: Худобяк, 76, Вербный, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Назар Вербный (Карпаты Галич).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Худобяк (Карпаты Галич).
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Источник — ФК Карпаты Галич
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