В матче 18-го тура Второй лиги Украины Б запорожский «Металлург» обыграл мариупольский «Яруд» со счетом 2:1.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Асеев (Яруд).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Загальский (ГФК Металлург).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (ГФК Металлург).
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Источник — Sport.ua
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