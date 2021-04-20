ВИДЕО. На базе Динамо идет реконструкция полей

По совместной инициативе главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу и президента киевлян Игоря Суркиса, на учебно-тренировочной базе клуба ведется масштабная реконструкция полей.
Смена старого газона — на покрытие последнего поколения — только начало нового пути. Сейчас на клубной базе работают с двумя полями — первым и шестым. Будет положен новый газон по технологии XtraGrass. Это качественная технология так называемых «гибридных газонов», то есть сочетание природной травы и синтетических волокон.
Источник — ФК Динамо Киев
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