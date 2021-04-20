Украина футбольная. Бомбардир Пуканыч

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная» с Иваном Кривошеенко.
В выпуске:
- 10 победа «Вереса» подряд, «Черноморец» теряет очки;
- «Металлист 1925» и «Агробизнес» снова играют вничью;
- «Волынь» по потерянным - в тройке, ливень голов в Николаеве;
- Вторая лига в Группе А «Диназ» уже четвертый, «Кривбасс» спустя 12 туров возвращает второе место.
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Источник — ПФЛ
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