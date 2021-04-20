Артем БЕСЕДИН: «Не наступим на те же грабли, что и Шахтер»

Форвард киевского «Динамо» готовится к полуфиналу Кубка Украины с «Агробизнесом»

  • 20.04.2021 09:25
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Артем БЕСЕДИН: «Не наступим на те же грабли, что и Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин — о предстоящем поединке полуфинала Кубка Украины с «Агробизнесом».

- После матча с «Шахтером» выходного не было. Готовимся к «Агробизнесу» так, как и готовились к предыдущим играм. Понимаем важность этого матча. Это хорошая, организованная команда, они выбили «горняков» из четвертьфинала Кубка Украины, это уже о многом говорит, поэтому готовимся и очень ответственно подходим к этой игре.

- Очень эмоциональным получился матч с «Шахтером», успели ли восстановиться после него и переключиться с чемпионата на Кубок Украины?
- У нас и до «Шахтера» были эмоциональные и важные игры, и после них мы хорошо подготовились ко встрече с «горняками». Поэтому я не думаю, что этот поединок выбил нас из колеи. Наоборот, мы сейчас, скажем так, на эмоциональном подъеме и должны показать свой футбол и одержать победу.

- Не будет ли недооценки соперника в связи с тем, что команда из Первой лиги?
- Повторюсь, они выбили «Шахтер». Поэтому наступать на те же грабли, что и донецкая команда мы не собираемся. Учимся на чужих ошибках. По крайней мере, стараемся, поэтому никакой недооценки не может быть.

- Как ты относишься к тому, что матч будет в Тернополе? Может, уже был там?
- Возможно и был. Уже не помню. Обычный выезд.

- На всех стадиях Кубка Украины «Агробизнес» выигрывал с минимальным счетом. О чем это говорит?
- Мы должны как минимум забить на один мяч больше, чем соперник, поэтому самое главное - это результат. Матч состоит из одной игры, поэтому это очень важно забить первыми и не дать забить сопернику. Нужно сыграть компактно в обороне, а свои моменты мы обязательно реализуем.

- У тебя как у нападающего, есть ли предчувствие, что забьешь?
- Оно должно быть перед каждой игрой. У нападающего есть цель выходить, забивать и побеждать. Поэтому самое главное, чтобы выиграла команда, а кто забьет - второстепенно.

Матч 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо» состоится в среду, 21 апреля, в 16:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 20.04.2021 09:53
    0
    Голос подал недофутболист )
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 20.04.2021 09:53
    0
    Голос подал недофутболист )
    Ссылка
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